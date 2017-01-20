14 Burda Avm'den Miniklere Sömestr Hediyesi

Bolu'da D-100 karayolu üzerinde bulunan 14 Burda AVM yarıyıl tatiline giren çocuklara eğlenceli bir sürpriz hazırladı.



Bolu'da faaliyet gösteren 14 Burda Alışveriş Merkezi minik öğrencilerin eğlenceli bir sömestr geçirmeleri için onları NİLOYA ile buluşturuyor. Minik ziyaretçiler bu neşeli etkinliğe 21 - 22 Ocak saat 14: 00, 16: 00 ve 18: 00'da ücretsiz olarak katılabilecekler. - BOLU