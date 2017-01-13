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14 Burda Avm'den Araç Kampanyası

14 Burda Avm'den Araç Kampanyası

Bolu’da faaliyet gösteren 14 Burda Alışveriş merkezi müşterilerine araç kampanyası kapsamında 60 bin hediye kuponu verdi.

14 Burda Avm'den Araç Kampanyası

Bolu'da faaliyet gösteren 14 Burda Alışveriş merkezi müşterilerine araç kampanyası kapsamında 60 bin hediye kuponu verdi.

Bolu'da D-100 karayolu üzerinde bulunan 14 Burda Alışveriş Merkezi, düzenlediği araç kampanyası ile AVM'den her 100 TL'lik alışveriş yapan müşterilerine çekiliş bileti veriyor. 20 Ocak saat 22: 00'ye kadar sürecek olan araç kampanyasının çekilişi 28 Ocak Cumartesi günü saat 14: 00'de 14 Burda Alışveriş Merkezi orta alanında noter huzurunda gerçekleştirilecek. - BOLU

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Türk Lirası, 28 Ocak, 20 Ocak, Huzur, Bolu, Tl
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