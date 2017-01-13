14 Burda Avm'den Araç Kampanyası

Bolu'da faaliyet gösteren 14 Burda Alışveriş merkezi müşterilerine araç kampanyası kapsamında 60 bin hediye kuponu verdi.



Bolu'da D-100 karayolu üzerinde bulunan 14 Burda Alışveriş Merkezi, düzenlediği araç kampanyası ile AVM'den her 100 TL'lik alışveriş yapan müşterilerine çekiliş bileti veriyor. 20 Ocak saat 22: 00'ye kadar sürecek olan araç kampanyasının çekilişi 28 Ocak Cumartesi günü saat 14: 00'de 14 Burda Alışveriş Merkezi orta alanında noter huzurunda gerçekleştirilecek. - BOLU