135 Kişiyi Dolandıran Müteahhite 6 Milyon TL Ceza

160 metrekarelik bahçe katı daireleri 40 bin liraya satan Müteahhit Ahmet Metin Karadayı dolandırıcılık suçundan, 386 yıl 11 ay hapis ve 6 milyon 372 lira ceza aldı. 2 bin konutluk projeye başladıktan sonra dairelerin çoğunu sattığı belirtilen Karadayı'nın 135 kişiyi dolandırdığı kaydedildi.

160 METREKARELİK EVLERİ 40 BİN TL'YE SATTI

Erzurum'da maket üzerinden sattığı daireleri teslim etmediği için dolandırıcılık suçundan 386 yıl 11 ay hapis ve 6 milyon 372 lira adli para cezasına mahkum edilen Karadayı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Metin Karadayı hakkında 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararı hazırladı. 55 sayfalık gerekçeli kararda, "Büyük reklam panoları asılarak ve maket üzerinden müşterilere adi yazılı sözleşmelerle '160 metrekare bahçe kat' adıyla yapılması düşünülen dairelerin peşin fiyatıyla 45 bin TL civarında, bazı hallerde 40-41 bin TL üzerinden satıldığı, genellikle toplumun ihtiyaç sahibi olan kitlesine hitap ederek satış bedellerini düşük göstererek sanığın menfaat temin etmiş olması sebebiyle, kasta dayalı kusurunun ağır olduğu düşünülmüş ve cezada alt sınırdan uzaklaşılmıştır" denildi.

İNŞAATA BAŞLAMADAN SATTI

Merkez Palandöken ilçesinin Yenişehir semtinde, 2 bin konutluk proje hazırlayan müteahhit Ahmet Metin Karadayı, inşaata başlamadan dairelerin büyük bölümünü sattı. İmar İskan eski konutlarında oturanların evlerini 2012'de yıkarak karşılığında daire sözü veren Karadayı'nın inşaatı, ruhsatı ve projesi olmadığı gerekçesiyle durduruldu. Temeli 2013 yılında atılan ve 140 milyon liraya çıkacağı belirtilen projede mağdur olanlar, sık sık eylem yaparak seslerini duyurmaya çalıştı. New City projesinin yanı sıra, merkez Yakutiye İlçesi'nde Hasani Basri ile Palandöken ilçelerinde, Akkent projeleri kapsamında arsa karşılığında veya sözleşme yaparak vatandaşlardan para toplayan Karadayı, inşaatları tamamlamayınca çok sayıda kişinin ev sahibi olma hayali yok oldu.

2 BİN 600 YIL HAPİS İSTENDİ

Mağdurların şikayeti üzerine müteahhit Ahmet Metin Karadayı hakkında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. Karadayı hakkında, yaklaşık 400 müştekiye yönelik olarak 800 yıldan 2 bin 800 yıla kadar hapis cezası istendi. 12 Mayıs 2016 günü tutuklanan Karadayı, yaklaşık 2.5 ay cezaevinde yattıktan sonra 150 bin lira kefaletle tahliye edildi ve yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

YENİDEN CEZAEVİNDE

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 15 Aralık günü görülen karar duruşmasında Karadayı hakkında New City ve Akkent projeleri ile ilgili beraat kararı verdi. Hasani Basri projesi kapsamında şikayetçi olan 135 kişiyi dolandırdığını kabul eden mahkeme heyeti, Karadayı'yı 386 yıl 11 ay hapis ve 6 milyon 372 lira adli para cezasına çarptırdı. Mağdur sayısının çokluğu ve ceza miktarının da yüksekliği nedeniyle Karadayı yeniden cezaevine gönderildi.