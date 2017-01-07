130 Yolcuyla Mecburi İniş

Adana-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, hava muhalefeti sebebiyle Bursa'nın Yenişehir Havaalanı'na mecburi iniş yaptı.



Adana-İstanbul tarifeli seferini yapan ve Sabiha Gökçen Havaalanı'na inmesi gereken Pegasus'a ait yolcu uçağı, elverişsiz hava şartları sebebiyle Yenişehir Havaalanı'na indi. Uçak Yenişehir Havaalanı'nda aprona çekilirken, 130 yolcu otobüslerle İstanbul'a gönderildi. Pegasus'a ait uçak bugün yolcusu olmadan 15.30'da İzmir'e hareket edecek. - BURSA