13 Yıllık Anlaşmada Sona Gelindi!

Apple ve Amazon, Amazon'a ait olan Audible'ı iTunes üzerindeki tek sesli kitap satıcısı yapan "ayrıcalık" anlaşmasını sona erdirmeye karar verdiler. Anlaşma, 2003'ten beri yürürlükteydi ancak bu ayın başlarında Alman yayıncıların şikayetine ve Avrupalı anti-tekel düzenleyicilerinin araştırmalarına sebep olmuştu. Zira iTunes üzerinde sesli kitap satmak için tek yol, Audible üzerinden hareket etmekten geçiyordu. İncelemeler 2015'in sonlarında başlamıştı. Firmaların anlaşmayı bitirme kararı ile beraber incelemeler de sona ermiş gibi gözükmekte.



Almanya'nın anti-tekel ajansının başkanı Anreas Mundt, yaptığı bir açıklamada, anlaşmanın sona ermesi ile beraber Apple'ın artık diğer firmalardan ya da doğrudan yayıncılardan sesli kitaplar satın alabileceğini, bunun da seçenekleri arttırırken, daha ucuz fiyatlar sunabileceğini söylüyor.



Audible, yaptığı açıklamada Apple ile ayrıcalık anlaşmasının sona erdiğini, ancak iTunes üzerinden sesli kitaplar sunmaya devam edeceğini söyledi.



Avrupa Komisyonu ise yeni anlaşmayı beğendiğini ifade ediyor. Komisyon, bu değişikliğin Avrupa'da sesli kitaplar için "büyük ihtimal ile rekabeti arttıracağını" düşünüyor..



Audible, yıllardır sesli kitap marketinde büyük bir paya sahip. iTunes'un sesli kitap almak için önemli noktalardan biri olması sebebiyle, anlaşma endüstri için ciddi bir sınırlama oluşturmaktaydı. Yayıncıların ya Audible'ı kullanmaları ya da büyük bir mağazayı kullanmamayı tercih etmeleri gerekmekteydi. Artık yayıncılar, dağıtım için direkt olarak Apple ile temasa geçebilecekler...