13 Yaşındaki Rümeysa, Sağlığına Kavuşarak Evine Döndü

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 25 milyonda bir görülen 'Moya moya' hastalığına yakalanan ve doktorların acil ameliyat edilmesi gerektiği uyarısında bulunulan 13 yaşındaki Rümeysa Cüce, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın sahip çıkması sonucu ameliyat olmasının ardından sağlığına kavuşarak, evine döndü.



Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, tedavi sürecini yakından takip ettiği Rümeysa Cücü'yü Ankara'daki tedavisinin tamamlanmasının ardından Erdemli'de çiçeklerle karşıladı. Bir insanın tedavisine katkı sağlayabilmenin dünyanın en değerli hizmeti olduğunu söyleyen Başkan Tollu, Rümeysa'nın anne ve babasına geçmiş olsun dileklerini iletti. Rümeysa'yı sağlıklı bir şekilde gördükleri için çok mutlu olduklarını vurgulayan Tollu, "Dünyada bir insanın sağlığına kavuşmasına vesile olmak kadar güzel bir iş yok. Rümeysa'nın durumundan bizi haberdar eden öğretmeni Yunus Emre Keser'e çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Tedavi için çok büyük bir meblağdan bahsediliyordu. Ancak devletimizin gücü, milletimizin maddi manevi desteğiyle bu tedavi gerçekleşti. Bu güzel çocuğumuza herkes sahip çıktı. Güçlü devlet olmanın sosyal devlet olmanın gereği de budur zaten. Sağlığına kavuşan Rümeysa kızımız da çok çalışarak önce annesine babasına sonra da devletine milletine hayırlı bir birey olacak inşallah. Allah şifa versin. Mevla'm Erdemlimizden ve memleketimizden böyle hastalıkları uzak eylesin" dedi.



Öğretmeniyle birlikte Başkan Tollu'ya da teşekkürlerini sunan Rümeysa'nın ailesi, "Maddi manevi verdikleri destekler için ve kendisine yol gösterdikleri için öğretmenimiz ve Başkanımızdan Allah razı olsun. Sağlık Bakanlığından, İlçe Kaymakamlığına, tüm resmi kurumlarımızdan, Erdemli Belediyesine kadar ilgilenen herkese tek tek teşekkür ederim" diye konuştular. - MERSİN