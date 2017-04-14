13 Yaşındaki Lokman'ın Şüpheli Ölümü (2)

YAZDIĞI NOT ORTAYA ÇIKINCA KORKMUŞ



Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Lokman Sartak'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Kendini asarak hayatına son verdiği belirlenen ortaokul öğrencisi Sartak'ın cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Cinayet Bürosu ekiplerinin yaptığı araştırmada, Lokman Sartak'ın aynı sınıfta okuyan komşusunun kızı hakkında 'Kızın erkeklerle çok geziyor' diye not yazıp, babasının otomobilinin ön camına bıraktığı belirlendi. Lokman'ın bu notu yazan kişi olduğu da ortaya çıkınca, hem kendi ailesinden, hem de kızın ailesinden tepki almaktan korkup intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.