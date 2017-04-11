13 Yaşındaki Ebru'nun Üzüntüsünü Büyükşehir Sona Erdirdi

Hırsızlar tarafından akülü aracı çalışan 13 yaşındaki Ebru'nun üzüntüsü sona erdi. Büyükşehir Belediyesi Ebru için yeni bir akülü araç alarak aileye teslim etti.



Esenyurt Mahallesi'nde yaşayan Durmuş ailesi bir süre önce hırsızlık şoku yaşadı. Rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen 13 yaşındaki Ebru Durmuş'un engelli aracı hırsız ya da hırsızlar tarafından çalındı. Ebru'nun aracı olmadığı için evinden çıkamaması ve yatağa mahkum olması üzerine anne ve babası Büyükşehir Belediyesi'nden araç talebinde bulundu.



Talebi öğrenen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in talimatı üzerine Ebru Durmuş için Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yeni bir akülü araç alınarak aileye teslim edildi. Sosyal hizmetler ekibini büyük bir heyecanla karşılayan 13 yaşındaki Ebru, yeni aracının mutluluğunu yaşadı.



"AKÜLÜ ARAÇ KIZIMIN AYAKLARI"



Baba Ali Durmuş, kızına akülü araç verilmesi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e teşekkür ederken Anne Nadiye Durmuş, akülü aracın kızının ayakları olduğunu belirtti. Akülü araçlarının çalınması nedeniyle kızının evden dışarı çıkamadığını ifade eden Anne Nadiye Durmuş, kızının üzüntüsünün sona erdiğini, artık yeni aracıyla dışarı çıkabileceğini kaydetti. - KAYSERİ