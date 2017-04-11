13 Yaşındaki Çocuğa Çarpan Sürücü Adli Kontrolle Serbest

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 13 yaşındaki çocuğa çarparak ölünme neden olan ardından kaçan sürücü polis ekiplerince yakalandı. Sürücü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Ergenekon kavşağında ekmek almaya giden 13 yaşındaki Görkem Çakır'a aracıyla çarparak ölümüne neden olan ve kazanın ardından kaçan sürücü H.İ.A.,



kapsamlı bir çalışma neticesinde bu sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. H.İ.A., emniyet sorgusunun ardından adli mercilere teslim edildi. Sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Gözyaşları içinde toprağa verildi



13 yaşındaki Görkem'in cenazesinde gözyaşları sel oldu. Turgutlu Şehitler caminde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Turgutlu Belediyesi mezarlığında toprağa verilen çocuğun cenazesine çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA