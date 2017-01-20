ANAYASA değişikliği teklifinin 2'nci tur görüşmelerinde askeri mahkemelere ilişkin 13'üncü madde, 343 oyla kabul edildi. Oylama sonucu; kabul 343, ret 136, boş 3, geçersiz 2.



Söz konusu maddeyle disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaş halinde asker kişilerin görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilecek.



- Ankara