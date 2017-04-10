13. Ümit Kaftanoğlu Öykü Yarışması Birincisi Mehmet Akif Duman

Ödül töreni ve anma programına; Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul milletvekilleri Ali Şeker ve İlhan Cihaner'in yanı sıra Kaftancıoğlu'nun ailesi ve yakınları da katıldı.

Adnan Özyalçıner, Mehmet Güler, Öner Yağcı, Zeynep Aliye, Enver Aysever, Ayşe Akaltun, Feyza Akbulut Öner, Hakan Cucunel'den oluşan seçici kurulun yaklaşık 3 aylık okumaları sonucunda dereceye giren ilk 10 öykü belirlendi.

"Guluk" adlı öyküsü ile Mehmet Akif Duman birincilik, "Bıçak Sırtı Kir" adlı öyküsü ile Sevgi Ünal ikincilik ve "Oğullar, Kediler, Kelimeler" adlı öyküsü ile Ertan Meyan ise üçüncülük ödülü aldı.

Anma programı ve ödül törenin açılış konuşmasını yapan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Türk edebiyatına yeni eserler kazandıran Ümit Kaftanoğlu Öykü Yarışması programına ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek belediye olarak bu tür organizasyonlara her zaman destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

