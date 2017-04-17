13. Uluslararası Kral 6. Muhammed Karate Şampiyonası

Dünya Karate Federasyon ve Fas Karate Federasyon tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Kral 6. Muhammed Karete Şampiyonası Fas'ın başkenti Rabat'taki Prince Moulay Abdallah Spor Kompleksinde yapıldı. Türkiye adına turnuvaya katılan karate eki turnuva öncesi gösteri maçı düzenledi. Turnuvayı Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz de izledi. Şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları dağıtıldı.