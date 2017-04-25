13 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlarda Hakkari'de 11, Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Torunu bile var ama hala genç kız gibi!
Önce tarih yazdı, şimdi imzayı atıyor
Aynı mekanda eğlendiler! Bir Caner öptü, bir Berkay
Bikinili görüntülendi! Erkek hayranları için tam bir hayal kırıklığı
Yazım yanlışı yapan ekibine canlı yayında ayar verdi
Pasif direniş başladı! Ülkede 12 saat hayat duracak
Evlerin çatılarını sokağa dönüştürdüler!
Müdavimleri şaşkın! İçerde'nin final tarihi belli oldu
Anne sınır dışı edilince 4 çocuğu ortada kaldı