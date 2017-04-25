13 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlarda Hakkari'de 11, Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi.

13 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlarda Hakkari'de 11, Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Dunya.com

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