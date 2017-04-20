13 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Şırnak Bestler-Dereler kırsalına düzenlenen hava harekatında 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
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