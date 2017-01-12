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13 Köyde Sokağa Çıkma Yasağı
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13 Köyde Sokağa Çıkma Yasağı

Diyarbakır Valiliği, Lice ve Hani İlçesinde 13 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

13 Köyde Sokağa Çıkma Yasağı

Diyarbakır Valiliği, Lice ve Hani İlçesinde 13 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır, Lice