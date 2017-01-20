Yalova'da, iki operasyonda 13 kilo eroin ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından yurda sokularak Yalova üzerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şüpheli şahısların tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.



Şehirlerarası karayolu üzerinde yapılan uygulamada pirinç torbalarına içine gizlenmiş vaziyette toplam 8 kilo 580 gram eroin ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan Y.Y. (19) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Öte yandan, şehirlerarası taşımacılık yapan bir otobüsün bagaj bölümde de iki valizin astarı içerisine gizlenmiş naylon şeffaf poşetler içerisinde toplam 4 kilo 440 gram eroin bulundu.



Olayla ilgili gözaltına alınan A.S. (25) ve F.K'nın (23) emniyetteki işlemleri sürüyor.