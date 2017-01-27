KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde 13 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Darıca Bayramoğlu Mahallesi Kastelli Sitesi'nde 13 katlı apartmanın çatısında bugün saat 21.45 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bina sakinleri evlerini terk ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
- Kocaeli
13 Katlı Binada Yangın Korkuttu
KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde 13 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde 13 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.