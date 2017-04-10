13. Cuma Efsanesinin Kanlı Hikayesi

13. Cuma denilince hepimizin aklına hemen korku filmleri ve uğursuzluğuna dair batıl inancı gelir. Peki bu batıl inancın aslında oldukça kanlı bir hikayesi olduğunu biliyor musunuz?



Bu hikayenin kökenlerine inmek için 900 yıl kadar geriye gitmemiz gerekiyor. Haçlı seferlerinin sürdüğü 1118 yılında, Kudüs'e giden hacıları korumak için "Tapınak Şövalyeleri" adında bir tarikat kuruluyor. Daha önce çoğumuzun adını duyduğu ünlü tarikat, işte bu basit amaç doğrultusunda kuruluyor.







Başlangıçta oldukça küçük olan tarikatın üye sayısı giderek artmış. Seferlerden sonra Avrupa'ya dönen tapınakçılar, savaşlardaki başarıları ve Papa'nın desteği ile oldukça zenginleşiyor. Bu zenginliklerini, daha da büyüyüp kontrol ve güç sahibi olmak için kullanıyorlar. Sonunda grup birçok soylunun katılmak istediği büyük bir siyasi güç haline geliyor.







Gittikçe güçlenen tarikat, Avrupa kralları tarafından tehdit olarak görülmeye başlıyor. Sonunda Papa onları aforoz ediyor ve Fransa Kralı IV. Philippe tüm ülkede aynı anda gerçekleştirilmek üzere gizli bir infaz emri çıkartıyor. 13 Ekim 1307'de bir Cuma sabahı ülkedeki neredeyse tüm tapınakçılar yakalanarak öldürülüyor. İşte 13. Cuma bu tarihten sonra uğursuz olarak kabul edilmeye başlıyor. Ayrıca bu katliamdan kaçmayı başaranların, masonluğun kurulmasında etkili olduğunu söyleyen teoriler de mevcut.