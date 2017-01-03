13 Bin 600 Lirasını Dolandırıcılara Kaptırdı

Eskişehir'de, kendini arayan dolandırıcılara inanan bir kişi, 13 bin 600 TL parasının çekildiğini fark edince şikayetçi oldu.



Edinilen bilgilere göre dolandırıcılar, A.T. (51) isimli şahsa ilk olarak, "Kart aidat ve dosya masrafları dahilinde 549 TL iadeniz bulunmaktadır" şeklinde mesaj ile birlikte bir takım şifreler gönderdi. Daha sonra A.T.'yi arayan dolandırıcılar, gelen mesajdaki şifreleri kendisine vermesini istedi. Dolandırıcılara inanıp, şifreyi kendisini arayan kişilerle paylaşan A.T., hesabından 13 bin 600 TL paranın çekildiğini anladı. Polis ekiplerine durumu anlatan şahıs şikayetçi oldu.



Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - ESKİŞEHİR