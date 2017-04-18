Antalya'nın Kemer İlçesi'nde düzenlenen 13-15 Yaş Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası başladı.



Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Göynük Atatürk Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya 59 ilden 824 sporcu katıldı. Sporcular, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85 ve 100 kilogram sıkletlerinde mücadele ediyor.



Şampiyona Başhakemi Sadettin Yücel, şampiyonaya katılımın çok yüksek olduğunu belirterek, müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular arasından milli takım aday kadrosunun seçileceğini söyledi. Milli takıma seçilen sporcuların Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini aktaran Yücel, şampiyonada kıran kırana mücadelelere şahit olduklarını kaydetti.



'KAZA NEDENİYLE ÜZGÜN BAŞLADIK'



Şampiyona için Bolu'dan gelirken minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 5 sporcu hakkında da konuşan Yücel, şöyle dedi:



"Bolu'dan gelen güreş kafilesinin trafik kazası geçirdiği için federasyon olarak müsabakalara üzgün başladık. Kaza sonucu yaralanan sporculardan 2'sinin yoğun bakımda olduğunu biliyoruz. Diğer sporcuların sağlık durumları ise iyi. Doktorlardan aldığımız bilgilere göre yoğun bakımda yatan sporcuların da durumlarının iyiye gittiğini öğrendik. Yaralı sporculara Allah'tan acil şifalar diliyorum."



Şampiyona 20 Nisan'da sona erecek.



Görüntü Dökümü:



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-Maçlardan detaylar



-Bir antrenörün sporcuya masaj yapması



-Maçtan detay



-RÖP: Sadettin Yücel



-Sporcuya taktik gösteren hocadan detay



-Maçlardan detaylar



(Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya) DHA)