13-15 Yaş Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası Başladı

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde düzenlenen 13-15 Yaş Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası bugün başladı.



Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Göynük Atatürk Spor Salonu'nda 20 Nisan'da sona erecek.şampiyonaya 59 ilden 824 sporcu katıldı. Sporcular 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85 ve 100 kilogram sıkletlerinde mücadele ediyor. Şampiyonada müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular arasından milli takım aday kadrosunun seçileceği bildirildi.



'KAZA NEDENİYLE ÜZGÜN BAŞLADIK'



Yetkililer, şampiyona için Bolu'dan gelirken minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 5 sporcuya üzüldüklerini belirttileer, "Kaza sonucu yaralanan sporculardan 2'sinin yoğun bakımda olduğunu biliyoruz. Diğer sporcuların sağlık durumları ise iyi" didelyer.



ampiyona 20 Nisan'da sona erecek.



- Kemerantalya