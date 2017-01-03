128. Güller Geçidi Töreni

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Geçit töreninden detaylar KALİFORNİYA - ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Pasadena'da yeni yıla 128'incisi düzenlenen 'Güller Geçidi Töreni' ile merhaba denildi. 1890 yılından beri geleneksel olarak düzenlenen tören, yaklaşık 3 saat sürüyor.