128. Bölüm Deniz Serkanova Podyumda

Deniz Serkanova, İşte Benim Stilim'in 128. bölümünde podyuma çıktı.
Pasif direniş başladı! Ülkede 12 saat hayat duracak
Torunu bile var ama hala genç kız gibi!
Bu kitaba sadece 1 kişi dokunabiliyor!
Yazım yanlışı yapan ekibine canlı yayında ayar verdi
Aynı mekanda eğlendiler! Bir Caner öptü, bir Berkay
Evlerin çatılarını sokağa dönüştürdüler!
Milyonlarca ev kadını da artık emekli olabilecek
Yılın bombası! Kardeşiyle ünlü şarkıcıyı evlendiriyor
Bikinili görüntülendi! Erkek hayranları için tam bir hayal kırıklığı