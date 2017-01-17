124 Bin Öğrenci Göz Taramasından Geçecek

Türk Kızılayı Muş Şubesi Başkanlığı öncülüğünde MUŞ-DER ve Türkiye Optik Meslek Adamları Derneği işbirliğinde "Vizyon 2023 Aydınlık Bir Yaşam ve Eğitimde Başarı Projesi" başladı.



Proje kapsamında merkez ve 5 ilçede bulunan toplam 124 bin öğrencinin göz taramasından geçirilmesinin planlandığı bildirildi.



Proje kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri ve Çocuk Sitesi'nde kalan çocuklar göz taramasından geçirildi.



Projenin 2023 yılına kadar devam edeceğini ve hedefin 124 bin öğrenciye ulaşmak olduğunu belirten Proje Koordinatörü Neşat Çağlı, kent için çok önemli bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Muş'te başlatılan projenin Türkiye'de model olacağını ifade eden Çağlı, "Daha önce bu projenin benzer bir çalışmasını yapmıştık. Projeyi Dünya Sağlık Örgütü (WHY) ile birlikte hayata geçirmiştik. Şu anda uygulanmaya başlanan projemiz ise çağımıza uygun hale getirilmiştir. Projemiz, Muş ili ve ilçelerinde birinci basamak temel ve koruyucu sağlık hizmetlerinden biri olan göz muayenesi, göz sağlığı tarama dahilinde, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evleri ve Çocuk Sitesi'ndeki kardeşlerimizle ilk adım atıldı. Uzman hekim kontrolünde gerekli tedavileri başarıyla tamamlanmıştır. Tespit edilen problemli hastalar kayıt altına alınmış olup tedavi programları planlanmıştır. Tıbbi cihaz ve tedavi hizmetleri Kızılay tarafından karşılanacaktır." diye konuştu.



Projenin paydaşı olan MUŞ-DER Yönetim Kurulu Başkanı Osman Koç ise Vizyon 2023 projesinin, daha önce geleneksel olarak yapılan göz taramaları dışında erken teşhisin, tarama sonuçlarının raporlanması, tarama sonuçlarının ülkenin sosyo ve ekonomik durumu ve dünyadaki örneklerin elde edilerek geçici çözümlerin dışında kalıcı çözümlerin üretilmesi konusunda önemli olduğunu aktardı.