1207 Antalya Döşemealtı Kadın Futbol Takımı Ereğli Yolcusu

Türkiye Kadınlar Futbol 1'nci liginde mücadele eden 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor Kadın futbol takımı daha önce hava muhalefeti nedeniyle ertelenen Karadeniz Ereğli Belediyespor maçı için Zonguldak'a gidiyor.



Ligin ilk yarısında gösterdiği performansla şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Döşemealtı Kadın Futbol takımı, Pazar günü oynayacakları Karadeniz Ereğli maçına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.



Ligin ilk yarısının sona ermesinin ardından erteleme maçı olduğu için tatile girmeyen ve çalışmalarını aralıksız sürdüren Döşemealtı Belediyesi Kadın Futbol takımında Yaşam sakatlığı nedeniyle Zonguldak deplasmanına götürülmeyecek.



Sportif Direktör Hüseyin Türk, "Geçtiğimiz hafta ligin ilk yarısı sona erdi. Oldukça başarılı bir performans sergileyen futbolcularımız devre arasını iyi değerlendirerek Şampiyonluk parolasıyla yollarına devam edecek. Döşemealtı ve Antalya halkına şampiyonluk yaşatarak Avrupa'da temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. Ancak erteleme maçında Karadeniz Ereğli ile oynayacağımız maçı kazanmak ve yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi. - ANTALYA