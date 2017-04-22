- 120 tıp öğrencisi kırsal mahallede sağlık taraması yaptı

Tıp fakültesi öğrencileri Samsun'un Ağcagüney Mahallesi'nde vatandaşlara sağlık taraması yaptı



SAMSUN - Karadeniz'de üç üniversitenin tıp fakültesi öğrencileri Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Ağcagüney Mahallesi'nde vatandaşlara sağlık taraması yaptı.

Türk Tıp Öğrencileri Birliği bünyesinde Ondokuz Mayıs Üniveritesi(OMÜ), Ordu Üniversitesi ve Giresun Üniversitesinden 120 tıp fakültesi öğrencisi Samsun Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle vatandaşları sağlık kontrolünden geçirdi. Erken teşhise karşı vatandaşı bilinçlendiren öğrenciler, vatandaşları muayene etti. Tıp öğrencileri mahalle meydanına kurdukları stantlarda mahalle sakinlerinin; kan şekeri, tansiyon, boy ve kilo endeksini ölçtü. Öğrenciler vatandaşları; ağız ve diş sağlığı, meme kanseri, aile planlaması hakkında bilgilendirdi. Ayrıca öğrenciler mahalle meydanına gelemeyen hastaların kontrollerini, evlerine giderek yaptılar. Yapılan sağlık taramasından oldukça memnun olan mahalle sakinleri öğrencilere teşekkür ettiler. Yapılan hizmetten çok memnun olduğunu söyleyen bir mahalle sakini, "Böyle hizmetlerin yapılması iyi. Vatandaşta hastalık varsa meydana çıkar. Ücretsiz... Böyle bir sağlık taraması bu güne kadar görmemiştik. İyi bir bir iş. Memnunum" dedi.

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Volkan Özcan, "Merkezde kurduğumuz stantlar ve merkeze gidemeyecek hastaların evlerine giderek sağlık taraması yaptık. Kan şekerlerine, tansiyonlarına, bedensel kitle indeksi ölçümlerine bakıp sağlıkla ilgili insanları bilgilendiriyoruz" diye konuştu.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan OMÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter, "Bu tamamen öğrencilerimizin organize ettiği bir etkinlik. Öğrencilerimizin buraya geliş amacı; ağız ve diş sağlığı, aile planlaması, meme kanseri ve belirli konularında bilgilendirmek. Ayrıca öğrencilerimiz burada; kan şekeri, tansiyon, boy ve kilo ölçümü yaparak her hangi bir sağlık sorunu durumunda kişileri aile hekimine yada herhangi bir sağlık kuruluşuna yönlendiriyorlar. Amacımız burada hastalıkları erken dönemde tanıyarak insanların zarar görmeden bunların önlenmesini ve tedavi edilmesini sağlamak" dedi.

(KA-SLH-