120 Kahraman Çocuk" Anısına Yardım

Van AK Parti İl Başkanlığınca, "120 Kahraman Çocuk" anısına, 120 öğrenciye kıyafet yardımında bulunuldu.



AK Parti İl Başkanlığı, 1. Dünya Savaşı sırasında Van'dan Hoy cephesindeki askerlere cephane taşıyan ve dönüş sırasında donarak şehit düşen "120 Kahraman Çocuk" anısına anma programı düzenledi.



Zaferler İlköğretim Okulu'nda düzenlenen programda, 120 öğrenciye kıyafet yardımı yapıldı.



AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, geçmişin ruhuyla bugünü buluşturmaya çalıştıklarını söyledi.



Bundan 102 sene önce doğu cephesine mühimmat taşıyan 120 kahraman çocuğun Özalp yolunda fırtınaya kapılarak, şehit düştüğünü anımsatan Soğanda, "O tarihi yaşatmak için çocuklarımızı bilinçlendiriyoruz. Bu çerçevede, bu tarihi bilince sahip olması açısında özellikle 120 kahraman Vanlı çocuğun milli eğitimde ders olarak okutulmasını ve yeni neslin de o kahramanları bilmesini istiyoruz. Bugünün anısına ve önemine uygun olarak ve çocuklarımız üşümesin diye kıyafet yardımı yaptık." dedi.



Mili Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin ise programın kendilerini mutlu ettiğini, yardımlar sayesinde çocukların artık üşümeyeceklerini söyledi.