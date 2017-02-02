12 Yılda 1500 Robotik Cerrahi Operasyon Gerçekleştirdi!

Avrupa'da da ilk 5 arasına giren Prof. Dr. Ali Rıza Kural, bu deneyimiyle robotik cerrahide aranan eğitmenlerden de biri.

Günümüzde DA Vinci robotik cerrahi yöntemi başta üroloji olmak üzere kadın hastalıkları, genel cerrahi, kalp damar cerrahisi ve kulak burun boğaz alanında "altın standart" yöntem olarak nitelendiriliyor. Bunun nedeni ise robotik cerrahinin hastaya sağladığı ve yaşamsal önem taşıyan avantajlar. En gelişmiş cerrahi yöntem olan robotik cerrahi ülkemizde kamu, üniversite ile özel hastanelerde başarıyla uygulanıyor. Ülkemizde 12 yıllık geçmişi olan robotik cerrahinin en yaygın kullanıldığı alanların başında ise üroloji geliyor. Türkiye'de üroloji alanında gerçekleştirdiği 1500 ameliyat ile Türkiye'de, Doğu Avrupa'da ve Ortadoğu'da rekora imza atan Acıbadem Maslak Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Kural, aynı zamanda Acıbadem Üniversitesi'nde konsültan öğretim üyesi.

Robotik cerrahideki başarıları nedeniyle Acıbadem Üniversite'sinin bünyesinde bulunan ve dünyada ilk 3 merkezden biri kabul edilen Klinik Simülasyon ve İleri Düzey Endoskopik-Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi (CASE)'in Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi'ne de ismi verildi. Prof. Dr. Ali Rıza Kural, bu alandaki eğitimlere hem ülke içinde hem de yurtdışında devam ettiklerini belirterek, "Acıbadem Üniversitesi'nin yanı sıra yurt içinde kamu ve özel hastanelerde toplam 6 merkeze gelen yerli ve yabancı uzmanlara eğitim veriyoruz. Eğitim programlarımızı yurtdışına da taşıdık. Örneğin sadece Yunanistan'da robotik cerrahi ile 100'ü aşkın ameliyat yaptık. Merkezimiz dışında eğitimlerdeki ameliyatları da kattığımızda ekibimizle vaka sayımız 1700'ü geçiyor. Bu sayı Avrupa'da ilk 5'e giriyor."

Rekor düzeyde robotik cerrahi ameliyatı

Robotik cerrahi özellikle prostat kanserinin cerrahisi tedavisi olan radikal prostatektomi (prostatın çıkarılması) ameliyatında ve diğer birçok üroloji operasyonunda başarıyla gerçekleştiriliyor. Türkiye, Doğu Avrupa ve Ortadoğu'da üroloji alanında rekor düzeyde robotik cerrahi ameliyatı yapan Acıbadem Maslak Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Kural, Türkiye'nin üroloji alanındaki robotik cerrahide çok iyi bir noktaya geldiğine dikkat çekiyor. İlk robotik cerrahi ameliyatını 2005 yılında gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Ali Rıza Kural, bugüne dek ekibiyle birlikte ulaştıkları vaka sayısının 1500 olduğunu söylüyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Kural, bu ameliyatların büyük çoğunluğunun prostat kanseri ameliyatı olduğunu belirterek, "Geri kalanın büyük bölümü ise böbrek kanseri ve böbrek kanal darlığı ameliyatları. Ameliyatların küçük bir bölümünü de mesane kanseri ameliyatları oluşturuyor" diyor.

Her aşama büyük hassasiyetle gerçekleştiriliyor

Robotik cerrahi aslında laparoskopinin bir üst aşaması. Robotik cerrahinin klasik laparoskopiden farkı, görüntünün 3 boyutlu ve en az 12 kat büyütülmüş şekilde konsola taşınıyor olması. Da Vinci robotik cerrahi sistemi yüksek çözünürlüklü 2 adet fiber optik kameradan oluşuyor. Cerrahi konsolunda oturan cerraha, tıpkı gözlerimizde olduğu gibi, derinlik hissi olan 3 boyutlu görüntü sağlanıyor. Bu kameralar ile operasyon alanı 10-12 kat büyütülebiliyor. Bu sayede cerrah ameliyat sahasını daha ayrıntılı ve net olarak görebiliyor. Ayrıca robotun uç bölümleri kendi ekseni etrafında 540 derece dönebilen robotik aletleri insan elinin uzanamayacağı yerlere ulaşabiliyor ve hekimlere açık ameliyat ile yapılacak hareketlerin çok daha ilerisinde hareket kabiliyeti sunuyor. Bu özellikleri ile ameliyatların her aşaması büyük bir hassasiyetle gerçekleştiriliyor.

Robotik cerrahinin ürolojide avantajları neler?

Daha az kesi ve buna bağlı estetik avantaj,

Daha az kan kaybı,

Daha az ağrı,

Daha kısa sürede iyileşme ve günlük hayata dönüş,

Aşırı kilolu hastaların ameliyatlarının daha kolay yapılabilmesi,

Ameliyat sonrası radyoterapi, kemoterapi gereken hastaların bir an önce tedaviye başlayabilmeleri.

