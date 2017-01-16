12 Yaşındaki Sedef'ten Suriyeli Çocuklara Duygu Dolu Mektup

Şanlıurfa Valiliği tarafından başlatılan "Halep'e yardım" kampanyasına oyuncakları ile destek veren 12 yaşındaki Sedef Hızmalı'nın Suriyeli çocuklara yazdığı mektup duygulandırdı.



Yenişehir Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Sedef Hızmalı da Halepli kardeşleri için başlatılan yardım kampanyasına oyuncaklarını bağışladı. 12 yaşındaki Sedef Hızmalı'nın Suriyeli yaşıtları için yazdığı mektup ise duygulandırdı. Sedef'in oyuncakları ile birlikte gönderdiği mektupta, "Merhaba. Benim adım Sedef. 12 yaşındayım. Size bu mektubu Şanlıurfa'dan gönderiyorum. Orada neler olduğunu televizyondan görüyorum. En az ben de sizin kadar üzülüyorum. Bir insanın vatanından, evinden ayrılmasının nasıl bir şey olduğunu tahmin edemem. Onu ancak yaşayan bilir. Siz de benim gibi çocuklarsınız. Sizin de bizim gibi dışarıya çıkıp oyun oynama hakkınız var. İnşallah savaş durur ve evinize dönebilirsiniz. İnanın ki her zaman sizi düşünüyorum. Ama siz hiç merak etmeyin, bu savaş inşallah duracak. Şimdi dersiniz ki bu neden bu kadar emin konuşuyor. Çünkü bizim Cumhurbaşkanımız olan Recep Tayyip Erdoğan sizin vatanınızı o hainlerin ve o canilerin elinden alacak. Siz yine evinize, yurdunuza döneceksiniz. Siz çocuklar sokakta özgürce ve güvenle oynayabileceksiniz. Artık o bomba ve silah seslerini duymayacaksınız. Milyonlarca insan ölmeyecek. Sizin üzülmenizi istemiyorum. Çünkü sizler de çocuksunuz. Bu mektubu size tüm içimden geçenleri yazarak gönderiyorum. Tüm kalbimle size inanıyorum. Sevgilerle sizi çok seviyorum" ifadeleri yer aldı.



Küçük Sedef'in mektubunun yer aldığı zarfın gönderilecek yer kısmında 'Suriye muhalifleri' ifadesi yer aldı.



Sedef mektubuna; "Lütfen bunu Suriye diline çeviriniz" ve "Lütfen bunu ulaştırınız" yazan not eklerken, kampanya kapsamında mektubunu Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'ya teslim etti. Sedef, yaptığı resmi de Vali Tuna'ya gösterdi.



Vali Tuna ise yaptığı açıklamada, "Sedef kızımız tüm Suriyeli çocukların bir gün evine dönmesini, tüm bu sıkıntıların bitmesini istediğini ve onları çok sevdiklerini resimle ve yazıyla kağıda dökerek ifade etmiş. Sayın Cumhurbaşkanımıza da güvendiğini belirtmiş. Burada oldukları sürece de onlar bizim kardeşimiz, onlarla ekmeğimizi paylaşıyoruz. Sedef kızımıza ve ailesine, öğretmenlerine de teşekkür ederiz. Bu mektubu Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz" diyerek teşekkür etti. - ŞANLIURFA