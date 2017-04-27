12 Yaşındaki Rus Piyanist 13 Ülkede Konser Verdi

CEM ŞAN - Küçük yaşlarda piyano çalmaya başlayan ve bugüne kadar Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika, Almanya gibi 13 ülkede konser veren 12 yaşındaki Rus piyanist Dmitry Ishkhanov, izleyenleri kendine hayran bırakıyor.



Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) konuğu olarak geldiği Türkiye'de sanatseverler ile buluşan Ishkhanov, Dmitry Kabalevsky'nin piyano konçertosunu seslendirdi.



Ishkhanov, küçük yaşına rağmen sergilediği performansla izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.



Ishkhanov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Şubat 2005'te Rusya'nın Moskova kentinde dünyaya geldiğini, klasik müzik dinlemekten ve beste yapmaktan hoşlandığını söyledi.



Müziğe ve piyanoya ilgisinin, müzik eğitimine sahip bakıcısı sayesinde 3 yaşında başladığını belirten Ishkhanov, "İlk başlarda eğlence amaçlı bakıcım ile piyano çalışmalarına başladım, profesyonel kariyer düşünmedik. 4 yaşındayken ailem Malta'ya taşındı ve burada profesyonel anlamda piyano eğitimlerine başladım. 8 yaşıma geldiğinde ise Malta'da bulunan İngiliz Kraliyet Müzik Okullarının (ABRSM) uygulamalı piyano dalında beşinci seviyeyi tamamladım." dedi.



"Umarım tekrar burada çalarım"



Bursa'yı ve Türkiye'yi çok beğendiğini ifade eden Ishkhanov, "Bursa'yı çok beğendim. Çok güzel doğa güzellikleri ve yanında deniz var. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nı da çok beğendim. Çok orkestra ile çaldım, Bursa Senfoni ile gerçekleştirdiğimiz konser en iyilerinden biriydi. Umarım tekrar burada çalarım. Türkiye'ye tekrar gelmeyi ve burada Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile bir konser daha vermeyi isterim." diye konuştu.



Küçük yaşına rağmen Rusça, İngilizce, Almanca ve İspanyolca dillerini bilen başarılı piyanist Ishkhanov, Köln Müzik ve Dans Yüksekokulu'nda öğrenimine devam ettiğini aktardı.



Rusya, İtalya, ABD, Almanya, İsviçre ve İspanya'nın ünlü müzisyenlerinden ders aldığını dile getiren Ishkhanov, şunları kaydetti:



"Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika, Almanya, Danimarka, İsviçre, Ermenistan, Rusya, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Malta ve en son Türkiye'de konser verdim. Bugüne kadar 13 ülke oldu. Ayrıca birçok prestijli müzik yarışmasına katıldım ve çeşitli dereceler elde ettim. 7 yaşında Fransa'da düzenlenen '22. Uluslararası Genç Piyanistler Yarışması'nda birinci oldum. 2011'de 6 yaşındayken İtalya'da düzenlenen Uluslararası Genç Müzik Yetenekleri Yarışması'nda ikinci oldum. 2012'de Malta'da düzenlenen Uluslararası Keman ve Arkadaşlar Müzik Yarışması'nda özel ödüle layık görüldüm. Yine 2012'de 7 yaşındayken Almanya'da gerçekleşen Uluslararası Golden Key Piyano Yarışması'nda birincilik kazandım. 2014'te Almanya'da gerçekleşen Genç Müzisyen Yarışması'nda birinci oldum. 2014'te Fransa'da düzenlenen '25. Uluslararası Genç Müzisyenler Yarışması FLAME'de birincilik elde ettim."