12 Yaşında Kızın Telefonunu Kapkaç Yapan Zanlıyı Güvenlik Kamerası Ele Verdi

Bursa'da 12 yaşında bir kızın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle gasp eden zanlı güvenlik kamerasından yola çıkan ekiplerce yakalandı. 13 yıl cezaevinde yatan ve geçen yıl tahliye olan zanlının olaydan sonra kendisini yakalamak isteyenlere silah doğrulttuğu öne sürüldü. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Masası ekipleri çok geçmeden olayı aydınlattı.



Edinilen bilgiye göre, olay 26 Mart tarihinde merkez Yıldırım ilçesine bağlı Duaçınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Dikmen sokakta arkadaşıyla oyun oynayan 12 yaşındaki S.A.'ya hızla yaklaşıp elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaşan S.D.(37) güvenlik kameralarına takıldı.



Küçük kızın cep telefonunu kapkaç yaparak çaldıktan sonra kaçarken çevrede gören vatandaşlar tarafından kovalanmaya başlayan S.D. üzerinde taşıdığı silahı sokak aralarında bulunan çocuklara aldırmadan vatandaşlara doğrultarak kovalamalarını engelledi ve olay yerinden kaçtı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler 20 gün boyunca olayın gerçekleştiği bölgede güvenlik kameralarını inceledi. İncelemelerin ardından şüphelinin silahlı gasp suçundan cezaevinde yatan ve bir yıl önce çıkan S.D. olduğu tespit edildi. Ekipler şüpheliyi Bursa'daki evinden Karadeniz'e kaçmak üzereyken yakaladı. Yakalanan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA