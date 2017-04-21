12 Yaşında İntihar Etti

OSMANİYE'de ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Rıdvan Görür, kendisini tahta merdivene iple asarak yaşamına son verdi.



Olay, dün akşam merkeze bağlı Dereobası Köyü'nde meydana geldi. Babası 2 yıl önce hayatını kaybedince annesi Sultan Görür ile birlikte yaşayan Rıdvan Görür, evde kimsenin olmadığı sırada tahta merdiven basamağına iple kendini astı. Bahçeden eve gelince oğlunun ipe asılı cesediyle karşılaşan anne Görür, sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen jandarma ekibinin incelemesinin ardından Görür'ün cenazesi otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Jandarma intiharla ilgili soruşturma başlattı.



- Osmaniye