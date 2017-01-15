12. Veteran Masa Tenisi Turnuvası Kızılcahamam'da Başladı

12. Veteran Masa Tenisi Turnuvası Kızılcahamam Rıza Doğan Spor Salonu'nda yapılan törenle başladı.



Ankara Masa Tenisi Spor Kulübü Derneği'nin düzenlediği 12. Veteran Masa Tenisi Turnuvası Kızılcahamam Rıza Doğan Spor Salonu'nda başladı. Turnuvanın açılış törenine Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, İlçe Spor Müdürü Nahit Şahin, Ankara Masa Tenisi Spor Kulübü Başkanı Yusuf Tuna, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Milli Eğitim Şube Müdürü Gürkan Hazar, kulüp başkanları ve sporcular katıldı.



Turnuva, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Törene destek veren kulüplere Ankara Masa Tenisi Spor Kulübü Derneği tarafından plaket verildi. 220 sporcunun katıldığı turnuva çekişmeli mücadelelere sahne oldu. - ANKARA