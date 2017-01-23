İzmir'de düzenlenen ve dün sona eren 12. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı (Agroexpo) 57 ülkeden 248 bin 351 katılımcının ziyaret ettiği bildirildi.



Fuarı düzenleyen Orion Fuarcılık'tan yapılan açıklamaya göre, Gaziemir'deki Fuar İzmir'de 4 gün süren ve katılımcıların tarım ve hayvancılık alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri yakalama fırsatı bulduğu Agroexpo, bu yıl 250 bine yaklaşan ziyaretçi sayısıyla Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise dördüncü büyük tarım fuarı oldu.



Uluslararası katılımla 57 ülkeden sektör temsilcisini İzmir'de bir araya getiren fuarda, traktör ve en son teknoloji tarım makinelerinin tanıtıldığı B ve C hollerindeki sergiler ilgi gördü.



Ayrıca fuarda bu yıl ikinci kez oluşturulan "Arı Sokağı" ile Türkiye'nin 81 ilinde yer alan arı üreticileri de ziyaretçileriyle buluştu. Fuarın A holünde özel yaptırılan alanlardaki büyük ve küçükbaş hayvanlar ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Dört gün boyunca gerçekleştirilen ırk tanıtımları, koyun keçi güzellik yarışması gibi etkinliklerde dereceye giren hayvanlara "Altın Çan" takıldı.



Kadın besicilere süt sağma yarışması



Agroexpo'ya, stantlarda sergilenen ürünlerin yanı sıra yapılan yarışmalar ve etkinlikler de renk kattı. Fuarda, Kooperatifçilik Zirvesi, 2017 Traktör Lansmanı, Boğa Irk Tanıtımları, Genç Çiftçiler Zirvesi'nin yanı sıra "Buzağılar ve Çocuklar", "Koyun Keçi Güzellik", "Yoğurt Yeme" ve "Süt Sağım" yarışmaları yapıldı.



Kadın çiftçiler arasında düzenlenen en hızlı süt sağma yarışmasında, yarışmacılar kovalarına en çok sütü doldurabilmek için kıyasıya bir mücadele verdi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmanın galibi 90 saniyede 1 litre 245 gram süt sağan Hazire Acar oldu.



Bu yıl "Genç Çiftçiler" temasıyla gerçekleşen fuarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık İzmir İl Müdürlüğü tarafından "Genç Çiftçiler Yarışıyor Bilgi Yarışması" düzenlendi.



Yarışmada genç çiftçilere, bitkisel üretim, hayvansal üretim, gıda güvenliği, tarımsal örgütler, tarım sigortaları, tarımsal danışmanlık gibi başlıklarda 20 soru yöneltildi. Yarışmayı, 20 sorunun 17'sine doğru cevap veren Buca ilçesi yarışmacıları Tuğba İdem ve Yaprak Ömeroğlu kazandı.



Birincilerin tam altın, ikincilerin yarım altın ve üçüncülerin de çeyrek altın kazandığı bilgi yarışmasında tüm yarışmacılara hediye paketleri takdim edildi.