12 Ülkenin Temsilcisi Başkan Çakır'ı Ziyaret Etti

11. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri Makine Hayvancılık ve Gıda Fuarına katılmak üzere Malatya'ya gelen 12 ülkenin Büyükelçi ve müsteşarları Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ı ziyaret etti.



Konuklara Malatya ile ilgili bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Cazibe merkezinin tam ortasında bulunan Malatya'nın tarım, sanayi ve kültür şehri olduğunu söyledi. Tarımın Malatya da önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Başkan Çakır, "Malatya deyince akla gelen ilk şey kayısıdır. Dünya kuru kayısısının yüzde 70-80'nini sadece Malatya tek başına karşılıyor. Tarım fuarımızın da en önemli başlığı kayısıdır. Malatya bünyesinde 2 organize sanayi bölgesi barındırıyor. 3 organize sanayi bölgesi oluştu. 4. organize sanayi bölgesine de çok büyük ilgi var. Bu sanayi bölgelerinde 350 civarında fabrika var. 300 yatırımcıda yatırımlarını yapıyor. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Malatya'nın çok önemli tarihi değerleri var. Biz bu mirasların yanı sıra Belediyecilik hizmetlerini de artırarak devam ettirdik. Sosyal ve kültürel belediyecilik yapımımızın mihenk taşlarından biridir. Yılda 10'a yakın fuar düzenliyoruz. Tarım fuarımız üreticiler açısından fevkalade faydalı. Bu yıl 11.düzenleyeceğimiz fuarımıza sizlerin katılması bizleri ayrıca mutlu etti" dedi.



Türkiye herkese model oldu



Gelen konuklar adına söz alan Makedonya Büyükelçisi Dr. Zvonko Mucunski, Malatya'da olmaktan son derece mutlu olduklarını belirterek, "Malatya'da güzel ağırlanıyoruz. Türkiye'nin 15 yıldaki kalkınma hamlesi, komşuları başta olmak üzere birçok ülkeye model oldu. Bu kalkınma hamlesini Türkiye'nin her yerinde hissediyoruz. Malatya'da bunu pekala gördük" dedi.



"Şehir için yaptıklarınızdan çok etkilendik"



Gösterilen konukseverlikten çok etkilendiğini belirten Kosova Büyükelçisi Avni Suphi ise, "Malatya'yı kısada olsa gezdik. Şehir için yaptıklarınızdan çok etkilendik. Malatya gelişmiş modern bir kent. Bizim ülkemizde Türk iş adamlarına ait 400 şirket var. Bu iş birliğinden herkes memnun herkes mutlu" diye konuştu.



Gerçekleşen ziyarete Ürdün Büyükelçisi Amjad Odeh Amara Adaıleh, Lübnan Büyükelçisi Mansour Abdullh, Sudan Büyükelçisi Osman Eldirdieri Ebulmubarek Ali, Endonezya Büyükelçiliği Müsteşarı Almsyah Almsyah, Kosova Büyükelçisi Avni Suphi, Kosova İstanbul Başkonsolosu Rahim Morina, Makedonya Büyükelçisi Dr. Zvonko Mucunski, Filistin Elçilik Müsteşarı Hana Abduramadan, Karadağ Büyükelçisi Baranko Miliç, Tayvan Ekonomi Müsteşarı Han Ching Fan, Ukrayna Ekonomi Müsteşarı İgor Varaksin ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Büyükelçi Müsteşarı Dhehbi Dhehbi katıldı. - MALATYA