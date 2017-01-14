12 Tonluk Mermerin Altında Kalan Suriyeli İşçi Öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mermer fabrikasında meydana gelen olayda, 12 tonluk mermer blokunun altında kalan Suriye uyruklu işçi hayatını kaybetti.



Kurşunlu-Alibeyköy kavşağı mevkiinde faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında çalışan Suriye uyruklu işçi 25 yaşındaki Ferah Hurşit Onbaşı, 12 ton ağırlığındaki mermer blokunu mermer kesim makinesine yerleştirdi. Kesilen parçaları düzeltmeye çalışan işçi, dilimlenmiş haldeki mermer blokun altında kaldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Mermerin altından çıkarılan işçi kurtarılamadı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA