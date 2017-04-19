12 Şehit Verilen Helikopterin Enkazı Yol Açılınca Kaldırılacak

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen ve 12 şehit verilen helikopterin enkazının bölgede yolun açılmasıyla taşınabileceği öğrenildi.



Dün Tunceli'nin Pülümür ilçesi Sarıgül köyü civarında 2 bin 500 rakımlık dağlık alanda radardan kaybolan Skorsky tipi polis helikopterinin enkazına 4 saatlik çalışma sonucu ulaşılmış, 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebatın şehit olduğu belirlenmişti. 12 şehit bugün Elazığ'da düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.



Öte yandan helikopter enkazının bulunduğu alanda kaza kırım ekipleri tarafından incelemelerde tamamlandı. Helikopter enkazının ise zaman zaman 1 metreyi geçen kar nedeniyle yapılacak yol açma çalışmasının ardından bölgeden alınacağı öğrenildi.



Bölgede Tunceli İl Özel İdaresi ekiplerinin ise aralıksız yol açma çalışmasının sürdüğü bildirildi. - TUNCELİ