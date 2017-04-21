12 Şehit Verilen Helikopterin Enkazı Kaldırıldı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 12 kişinin şehit olduğu helikopterin enkazının kaldırıldığı bildirildi.



18 Nisan'da Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 2 bin 500 rakımlık dağlık alanda Skorsky tipi polis helikopteri düşmüş 7 polis, 1'i hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat şehit olmuştu. Şehitlerin naaşı kötü hava koşulları nedeniyle saatler süren çalışmanın ardından helikopterin enkazından çıkarılarak Elazığ'da düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderilerek son yolculuğuna uğurlanmıştı.



Tunceli Valiliği, helikopter enkazının kaldırılması ile ilgili açıklama yaptı.



Açıklamada, "18 Nisan 2017 günü ilimiz Pülümür ilçesinde gerçekleşen helikopter kazası ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde, helikopter enkazının tamamı bölgeden alınarak gerekli incelemenin yapılması için Ankara iline gönderilmiş olup, bölgede yapılan çalışmalar sonlandırılmıştır" denildi. - TUNCELİ