12 Şehidin Cenazesi Elazığ'a Götürüldü
Tunceli'de havalandıktan kısa süre sonra düşen helikopterde şehit olan 12 kişinin cenazesi sabah saatlerinde olay yerinden alınarak Elazığ'a götürüldü.
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