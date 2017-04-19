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12 Şehidin Cenazesi Elazığ'a Götürüldü
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12 Şehidin Cenazesi Elazığ'a Götürüldü

Tunceli'de havalandıktan kısa süre sonra düşen helikopterde şehit olan 12 kişinin cenazesi sabah saatlerinde olay yerinden alınarak Elazığ'a götürüldü.

12 Şehidin Cenazesi Elazığ'a Götürüldü

Tunceli'de havalandıktan kısa süre sonra düşen helikopterde şehit olan 12 kişinin cenazesi sabah saatlerinde olay yerinden alınarak Elazığ'a götürüldü.

Kaynak: Dunya.com

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