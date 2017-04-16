12 Seçmenin Oy Kullandığı Sandıktan "Evet" Çıktı
Manisa'da, 12 seçmeni bulunan Kayranokçular Mahallesi'ndeki sandıktan bütün oylar "evet" çıktı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde, 18 nüfuslu mahalledeki 12 seçmen ile 2 sandık görevlisinin oy kullandığı sandıkta Kayranokçular Mahallesi'ndeki sandıktan bütün oylar "evet" çıktı. Sadece 12 dakika süren oy verme işleminin ardından mahalle sakinleri tarlalarına döndü.
12 KİŞİ OY KULLANDI
Demirci ilçesine 25 kilometre mesafedeki 18 nüfuslu mahalledeki 12 seçmen ile 2 sandık görevlisinin oy kullandığı sandıkta sayım sona erdi.
Yapılan sayım sonucunda oyların tamamının "evet" çıktığı öğrenildi.
Sandık başına gelen 12 seçmen, saat 08.00'den itibaren oylarını kullandı. Sadece 12 dakika süren oy verme işleminin ardından sandık kapanmış, mahalle sakinleri oy kullanma işlemlerini tamamlamalarının ardından tarladaki işlerine dönmüştü.