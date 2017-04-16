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12 Seçmenin Oy Kullanma İşlemi 12 Dakika Sürdü
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12 Seçmenin Oy Kullanma İşlemi 12 Dakika Sürdü

Manisa'nın Demirci ilçesinde 12 seçmeni bulunan Kayranokçular Mahallesi'nde oy kullanma işlemi tamamlandı.

12 Seçmenin Oy Kullanma İşlemi 12 Dakika Sürdü

Manisa'nın Demirci ilçesinde 12 seçmeni bulunan Kayranokçular Mahallesi'nde oy kullanma işlemi tamamlandı.

Kaynak: Dunya.com

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Demirci, Manisa, Seçmen