12 Seçmenin Oy Kullanma İşlemi 12 Dakika Sürdü
Manisa'nın Demirci ilçesinde 12 seçmeni bulunan Kayranokçular Mahallesi'nde oy kullanma işlemi tamamlandı.
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