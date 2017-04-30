12 Sanatçıdan Manisa'da Sanat Şöleni
MANİSA Uluslararası Mesir Festivali kapsamında Ahmet Selçuk İlkan 40'ıncı Sanat Yılı Anısına konser düzenlendi.
MANİSA Uluslararası Mesir Festivali kapsamında Ahmet Selçuk İlkan 40'ıncı Sanat Yılı Anısına konser düzenlendi. Vatan Şaşmaz'ın sunduğu 12 sanatçının yer aldığı konserde Manisalılar'a sanat şöleni verildi.
Manisa'da bu yıl 477'ncisi düzenlenen Uluslararası Mesir Festivali etkinlikleri kapsamında, söz yazarı ve şair Ahmet Selçuk İlkan'ın 40'ıncı Sanat Yılı Anısına festival konseri düzenlendi. Şehzadeler İlçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki konsere birçok ünlü isim katıldı. Vatan Şaşmaz'ın sunduğu konserde Ahmet Selçuk İlkan'ın yanı sıra, Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Coşkun Sabah, Elif Kaya, Emre Altuğ, Muazzez Ersoy, İntizar, Tan, Tuna Velibaşoğlu, Yeşim Salkım ve Zara gibi ünlü isimler yer aldı. Ünlü sanatçılar Ahmet Selçuk İlkan'ın unutulmaz bestelerini ve şarkılarını söyledi. Gecenin finalini İntizar'ın yaptığı konserde Ahmet Selçuk İlkan ve Muazzez Ersoy'un dansı uzun süre alkışlardı. Manisalıların yoğun ilgi gösterdiği konseri Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik ve daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de izledi.
Konser sonunda protokol üyeleri sanatçılara başta mesir macunu olmak üzere çeşitli hediyeler verdi.
- Manisa