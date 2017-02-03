12 Polisin Şehit Olduğu Terör Soruşturmasında İddianame Mahkemeye Sunuldu

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cizre Çevik Kuvvet Grup Amirliğine PKK/KCK terör örgütü tarafından yapılan bombalı saldırıda 12 polisin şehit olduğu olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.



Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak tarafından yapılan açıklamada, 26 Ağustos 2016 tarihinde Cizre Çevik Kuvvet Grup Amirliği yerleşkesine bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında 12 polis memurunun şehit olduğu ve çok sayıda polis ve sivilin yaralandığı olay ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütü ile ilişkileri olduğu tespit edilen 4'ü tutuklu, 1'i yakalamalı 5 şüpheli hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten bombayla öldürme, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçlarından hazırlanan 02/02/2017 tarihli iddianamenin Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunulduğu belirtildi. - ŞIRNAK