12 Polisin Şehit Olduğu Saldırıda Belediye Aracı Kullanıldı"

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Terör Nedeniyle Belediyelere Yapılan Görevlendirmeler" raporunda, PKK/KCK terör örgütünün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bazı belediyelerde sözde özyönetim ilan ettiği belirtilerek, belediye araçlarını ve imkanlarını terör amaçlı kullandıkları, belediye çalışanlarının maaşlarından teröristler için kesinti yapıldığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı il ve ilçelerde sözde özyönetim ilan ederek belediye imkanlarını terör amaçlı kullandıkları, belediye çalışanlarının maaşlarından örgüte kesinti yapıldığına ilişkin "Terör Nedeniyle Belediyelere Yapılan Görevlendirmeler" raporunu yayımladı. Raporda 7 Haziran Genel Seçimleri sonrası PKK/KCK terör örgütünün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, 2015 Ağustos ayı itibariyle bazı il ve ilçelerde sözde özyönetim ilan ettiği ve terörü şehirlere taşıdığı ifade edildi. Terör örgütünün çocuklar dahil olmak üzere vatandaşları canlı kalkan olarak kullandığı, okullar ve sağlık ocaklarını el yapımı patlayıcılarla yaktığı, hastanelere roketatarlı saldırılar gerçekleştirdiği, ambulans ve itfaiye hizmetlerini engellediği, vatandaşların eğitim ve sağlık hakkı başta olmak üzere temel hizmetlere erişimini sekteye uğrattığı kaydedildi. Terör örgütünün bu faaliyetlerinde belediye araçlarının bombalama saldırılarında kullanıldığı, belediyelerin iş makineleri ile güvenlik kuvvetlerini engellemek maksadıyla hendekler kazıldığı, belediye malzemeleriyle sokak aralarına barikatlar oluşturulduğu belirtildi. Belediyeler tarafından yapılan ihalelerin terör yandaşlarına verildiği, belediye çalışanlarının maaşlarından örgüte müzahir kuruluşlar için kesinti yapıldığı, terör örgütüne muhalif olan vatandaşlara verilmeyerek cezalandırıldığı bildirildi.



"BELEDİYE ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNİ BOMBALI EYLEMLERDE KULLANDILAR"



Onlarca asker, polis, jandarma, sivil ve çocuğun ölmesine, yaralanmasına neden olan birçok terör eyleminde belediye araç ve imkanlarının kullanıldığının altı çizilen raporda, "Vatandaşa hizmet olarak dönmesi gereken kaynaklar, bomba, çukur ve barikat olarak geri dönmüştür. Mardin Artuklu Cevizli Karakoluna düzenlenen bombalı saldırıda Mazıdağı Belediyesine ait kamyon kullanılmış, saldırı sonrası teröristler Mardin Belediyesine ait araçlarla kaçmışlardır" denildi.



"12 POLİSİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIDA BELEDİYE ARACI KULLANILDI"



Şırnak'ın Cizre ilçesinde 26 Ağustos 2016 tarihinde 10 ton patlayıcı yüklü araçla Çevik Kuvvet Grup Amirliğine düzenlenen ve 12 polisin şehit olduğu, 86 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda Şırnak Belediyesine ait hafriyat kamyonunun kullanıldığının anlaşıldığı ifade edildi. Ayrıca, Van Büyükşehir Belediyesine ait araçların da terör örgütlerine patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme, silah ve molotofkokteyli taşırken yakalandığı bilgisi verildi.



"BELEDİYE KANALİZASYON VE ALT YAPILARI SİLAH BOMBA DEPOSU OLARAK KULLANILMIŞ"



Şırnak'ın Silopi ilçesinde 10 Ocak 2016 tarihinde rögar kapağının altında 24 adet Kalaşnikof silah, 5 adet anti personel roket başlığı, 6 adet roketatar silahı, 100 adet şarjör, 22 adet anti tank roketatar, 31 adet sevk fişeği, 45 adet el bombası, 7 adet tuzaklanmış el telsizi, 47 adet fünye, 16 adet boru tipi EYP, 3 adet havai fişek, 4 adet gaz maskesi, 1 adet av tüfeği, 2 kilogram bomba yapımında kullanılan malzeme, çok sayıda Kalaşnikof mühimmatı, 2 adet gece görüş dürbünü, 1 adet dürbün, çok sayıda hücum yeleği ve sırt çantasının ele geçirildiği kaydedilerek, belediye kanalizasyon ve alt yapılarının bomba deposu olarak kullanıldığına dikkat çekildi.



Yapılan yol kontrol aramasında Hakkari Belediyesine ait makam aracında çok sayıda patlayıcı ve molotof yapımında kullanılan malzemenin ele geçirildiği ifade edildi.



(Uğur Kan Yüksek / İHA)