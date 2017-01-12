SÜPER LİG
17. haftanın hakemleri açıklanacak. 13 Ocak Cuma günü Bursaspor-Trabzonspor maçı ile başlayacak olan 17. hafta, 16 Ocak Pazartesi akşamı Osmanlıspor-Beşiktaş karşılaşması ile tamamlanacak.
TRABZONSPOR
15.30 Bordo-Mavili takım hazırlıklarını ve Antalya kampını tamamlayarak Bursa'ya geçecek.
FENERBAHÇE
10.00 Antalya kampını tamamlayan Sarı-Lacivertliler, İstanbul'a doğru yola çıkacak.
Takım günü izinli geçirecek
GALATASARAY
11.00 Antrenman - Jupp Derwall Antrenman Sahası
13.30 Garry Rodrigues için imza töreni düzenlenecek
14.00 Riekerink basın toplantısı düzenleyecek
BEŞİKTAŞ
12.00 Osmanlıspor maçının hazırlıkları sürecek.
BASKETBOL
-Euroleague-
20: 00 Darüşşafaka Doğuş - Baskonia
22: 45 Crvena Zvezda - Fenerbahçe
-Kadınlar Euroleague-
17: 00 Nadezhda Orenburg - Hatay BŞB.
VOLEYBOL
-Bayanlar CEV Kupası-
22: 00 VFM Franches-Montagnes - Galatasaray
12 Ocak Perşembe Spor Gündemi
SÜPER LİG17. haftanın hakemleri açıklanacak.
SÜPER LİG