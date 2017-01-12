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12 Ocak Perşembe Spor Gündemi

12 Ocak Perşembe Spor Gündemi

SÜPER LİG17. haftanın hakemleri açıklanacak.

12 Ocak Perşembe Spor Gündemi

SÜPER LİG

17. haftanın hakemleri açıklanacak. 13 Ocak Cuma günü Bursaspor-Trabzonspor maçı ile başlayacak olan 17. hafta, 16 Ocak Pazartesi akşamı Osmanlıspor-Beşiktaş karşılaşması ile tamamlanacak.

TRABZONSPOR

15.30 Bordo-Mavili takım hazırlıklarını ve Antalya kampını tamamlayarak Bursa'ya geçecek.

FENERBAHÇE

10.00 Antalya kampını tamamlayan Sarı-Lacivertliler, İstanbul'a doğru yola çıkacak.

Takım günü izinli geçirecek

GALATASARAY

11.00 Antrenman - Jupp Derwall Antrenman Sahası

13.30 Garry Rodrigues için imza töreni düzenlenecek

14.00 Riekerink basın toplantısı düzenleyecek

BEŞİKTAŞ

12.00 Osmanlıspor maçının hazırlıkları sürecek.

BASKETBOL

-Euroleague-

20: 00 Darüşşafaka Doğuş - Baskonia

22: 45 Crvena Zvezda - Fenerbahçe

-Kadınlar Euroleague-

17: 00 Nadezhda Orenburg - Hatay BŞB.

VOLEYBOL

-Bayanlar CEV Kupası-

22: 00 VFM Franches-Montagnes - Galatasaray

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