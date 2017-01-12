12 Ocak Perşembe Spor Gündemi

SÜPER LİG



17. haftanın hakemleri açıklanacak. 13 Ocak Cuma günü Bursaspor-Trabzonspor maçı ile başlayacak olan 17. hafta, 16 Ocak Pazartesi akşamı Osmanlıspor-Beşiktaş karşılaşması ile tamamlanacak.



TRABZONSPOR



15.30 Bordo-Mavili takım hazırlıklarını ve Antalya kampını tamamlayarak Bursa'ya geçecek.



FENERBAHÇE



10.00 Antalya kampını tamamlayan Sarı-Lacivertliler, İstanbul'a doğru yola çıkacak.



Takım günü izinli geçirecek



GALATASARAY



11.00 Antrenman - Jupp Derwall Antrenman Sahası



13.30 Garry Rodrigues için imza töreni düzenlenecek



14.00 Riekerink basın toplantısı düzenleyecek



BEŞİKTAŞ



12.00 Osmanlıspor maçının hazırlıkları sürecek.



BASKETBOL



-Euroleague-



20: 00 Darüşşafaka Doğuş - Baskonia



22: 45 Crvena Zvezda - Fenerbahçe



-Kadınlar Euroleague-



17: 00 Nadezhda Orenburg - Hatay BŞB.



VOLEYBOL



-Bayanlar CEV Kupası-



22: 00 VFM Franches-Montagnes - Galatasaray