12 Ocak 2017 Haberleri

- Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Yeni Müfredatı Açıklayacak
- Son Dakika! CHP'li Özgür Özel: Erken Seçime Evet, Hodri Meydan Diyoruz
- Son Dakika! Kayseri Saldırısıyla İlgili 5 Askere Tutuklama!
- Türkiye ve Rusya Arasında, Mutabakat Muhtırası İmzalandı
- ABD'de FBI ve Adalet Bakanlığı, Başkanlık Seçimleri İçin Soruşturma Başlattı
- Ağaç Arasına Sıkışan Adam, Feci Şekilde Can Verdi!
- Anayasa Değişikliği Oylamasında 6'ncı Madde Meclis'ten Geçti!
- Başbakan Yıldırım: Kıbrıs Görüşmeleri İçin Cenevre'ye Gitmiyorum
- İngiliz Ekibi Swansea, Galatasaray'ın İstediği Narsingh'i Kadrosuna Kattı
- TSK'dan Kuzey Irak'a Hava Operasyonu! 3 Terörist Öldürüldü
- Selim Çoraklı'dan Mahkemede FETÖ İtirafı: Soruları Çalarak Dershane Öğrencilerine Verdik
- ABD'den Suriyeli Rejim Yetkililerine Yaptırım Kararı!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erol Bilecik'e Tebrik, Fatih Şahin'e Ziyaret
- Donald Trump: CNN Uyduruk Haberleriyle Tümden Bir Çöküş İçinde!
- Zimbabve'de İçinde Altın Taşıyan Uçak Düştü
- Terör Örgütü DAEŞ Paylaştı! İşte Türkiye'nin Vurduğu El Bab
- TBMM'de 'Köpek Giremez' Yazılı Afiş Gerginliği!
- Kadınlar Saç Saça, Baş Başa Kavga Etti
- Kilisede Çekilen Cinsel İçerikli Film Büyük Tepki Çekti
- Dehşete Düşüren Görüntü! Balyozu Kafasına İndirdi
- Reina'daki Saldırıda Gözaltı Sayısı 35'e Yükseldi!
- Galatasaray, Vitor Hugo Transferinden Vazgeçti
- Uludere'de Çatışma Çıktı! 3 PKK'lı Öldürüldü
- Guterres: Kıbrıs'ta İki Toplumlu Federal Yapıya Çok Yaklaştık
- Akrabasının Tacizine Uğrayan Kız, Canlı Yayında İntihara Kalkıştı
- İngiltere'nin Eski Teknik Direktörü Taylor, Hayatını Kaybetti
- THY, Artık 'Sefer Duası' Yapmayacak
- TÜBİTAK, İş Fikri Olana 150 Bin TL Hibe Verecek!
- Galatasaray, Umut Gündoğan'ı Manisaspor'a Kiraladığını Duyurdu
- Türk Akımı'nı Gazprom Finanse Edecek
- Akrabası Tarafından Kaçırılan 14 Yaşındaki Kız, Kurtarıldı
- Şimşek, Piyasaya Mesaj Verdi: Merkezin Eli Kolu Bağlı Değil, Gerekli Tedbirleri Alıyor
- Edirne'de Kar Kalınlığı Yarım Metreye Yaklaştı
- Obama, Beyaz Saray Görevlisi Arkadaşının Düğününde Sağdıç Oldu
- Öldürülen Ünlü Psikolog Son Yolculuğuna Uğurlandı
- Uğur Acar Hakim Karşısında! Ömür Boyu Hapis Yatabilir
- Kar Yağmayınca Okulun Bahçesine Kamyonlarla Kar Getirdi
- Digitürk, Pazartesi Gününe Kadar Maçları Ücretsiz Yaptı
- 129 Bin Kişilik ByLock Listesi
- Janet Jackson'un Oğlunun Doğumu İçin Kurban Kestirmesi Ailesini Kızdırdı