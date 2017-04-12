12 Nisan Çarşamba Dha Spor Gündemi
(ÖZEL) Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Lens'ten öğrencileri sevindiren ziyaret Yıldız futbolcu sürpriz bir şekilde devlet okuula giderek çocukların gönüllerini fethetti LONDRA'DA YAYINLANAN EVENİNG STANDARD GAZETESİ'NİN VAN GİNKEL İLE İLGİLİ HABERİ: "TÜRKLER VAN GİNKEL'İN...
(ÖZEL) Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Lens'ten öğrencileri sevindiren ziyaret
Yıldız futbolcu sürpriz bir şekilde devlet okuula giderek çocukların gönüllerini fethetti
LONDRA'DA YAYINLANAN EVENİNG STANDARD GAZETESİ'NİN VAN GİNKEL İLE İLGİLİ HABERİ: "TÜRKLER VAN GİNKEL'İN PEŞİNDE"
PSV, Chelsea'den kiraladiğı yıldız orta saha oyuncusu Marco van Ginkel'i önümüzdeki yaz sürekli sözleşme yaparak kadrosuna katmayı hedeflerken Fenerbahçe'nin de 24 yaşındaki futbolcunun peşine düşerek Chelsea ile görüşmelere başlamak istediğine dikkat çeken İngiliz gazetesi, geçen sezon PSV'de başarılı maçlar çıkartan futbolcu için Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın "Koşullar uygun olursa Van Ginkel ile sözleşme yapabiliriz" dediği kaydedildi. (GAZETE KÜPÜRÜ)
BEŞİKTAŞ TARİH YAZMAK İSTİYOR
Hedef Lyon'u geçip Stockholm yürüyüşünü sürdürmek..Aboubakar ve Quaresma'nın yokluğu takımı etkileyecek, Şenol Güneş'in kadro seçimi için diğer alternatifleri..3 oyuncu ceza sınırında Türk taraftarlar Lyon şehrini bir günlüğüne Beşiktaş semtine çevirecek
O.LYON-BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU...
12.00 Siyah-Beyazlı takım Lyon'a gidecek (Sabiha Gökçen)
16.00 Beşiktaş'ın Lyon'a ulaşması
16.30 Lyon cephesi basın toplantısı (Stad)
17.00 Lyon antrenman (tesisler)
19.30 Beşiktaş cephesi basın toplantısı (Stad)
20.00 Beşiktaş antrenman (Stad)
VODAFONE ARENA 1 YAŞINDA
Geçen yıl hizmete giren ve taraftarın her maçı kapalı gişe oynatan Vodafone Arena yeni yaşını kutluyor. Siyah-beyazlılar henüz lig ve Avrupa Kupası maçında yenilgi yüzü görmedi.
GALATASARAY
13.30 Nisan ayı Divan Kurulu toplantısı gerçekleşecek (Dedeman Otel)
18.00 Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başlayacak.
FENERBAHÇE
12.00 Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürecek.
M.BAŞAKŞEHİR
13.00 Milli futbolcu ve Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, bir mağazanın Erenköy şubesinin açılışına katılacak.
SPOR TOTO SÜPER LİG
17: 30 Gaziantepspor - Gençlerbirliği (erteleme maçı)
BAKAN KILIÇ İSTANBUL'DA
10.00 Türkiye'nin ana gündeminin konuşulacağı Beyoğlu Buluşmaları'nın konuğu; Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç olacak. İş, spor, sanat ve medya dünyasının önde gelen isimlerinin bir araya geleceği sohbet, The Marmara Otel'de gerçekleştirilecek.
13.00 Bakan Kılıç, Çekmeköy Spor Kulübü'nde amatör spor kulüpleri temsilcileri, genç stk'lar temsilcileri ve üyeleri ile buluşacak (ALEMDAĞ KÜLTÜR MERKEZİ KONFERANS SALONU-ÇEKMEKÖY)
15: 00 Bakan Kılıç, Sancaktepe Belediyespor'u ziyaret edecek ve amatör sporcular ve kulüp temsilcileri ile buluşacak. (DR. KADİR TOPBAŞ KÜLTÜR MERKEZİ - SANCAKTEPE)
ŞAMPİYONLAR LİGİ
19.45 Borussia Dortmund - Monaco
21.45 Bayern München - Real Madrid
21.45 Atlético Madrid - Leicester City
ALMANYA'DA SIKI ÖNLEMLER
Dortmund kafilesinin stada hareket ettiği sırada patlayan bomba nedeniyle bugüne ertelenen Monaco maçı için kentte sıkıyönetim ilan edildi. Sabah saatlerinden itibaren güvenlik güçleri cadde., sokak, stad çevresi ile cafe ve restaurantların önünde önlem almaya devam ediyor..
BARCELONA TEKNİK DİREKTÖRÜ ENRİQUE: "KABUSU BİR KEZ DAHA YAŞADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus'a deplasmanda 3-0 yenilen Barcelona takımının teknik direktörü Luis Enrique, "Kabusu bir kez daha yaşadığımızı düşünüyorum." dedi. Enrique maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Juventus karşısında alınan yenilgiyi bir önceki eleme turunun ilk maçında deplasmandaParis Saint Germain'e karşı aldıkları 4-0'lık mağlubiyete benzetti.
JUVENTUS'TA BAYRAM
Daha önce bir kez şampiyonlar Lig'i finalinde karşılaşan ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Barcelona'ya 3-1 kaybeden Juventus'un 3-0'lık galibiyeti çizmede zafer ortamı yarattı. Torino'da halk sabahlara kadar galibiyeti kutladı. Kaleci Buffon bir kez daha yaptığı kurtarışlarla tarih yazdı.
BASKETBOL..EUROCUP KADINLAR FİNALİ
19: 30 Yakın Doğu Üniversitesi - Bellona AGÜ Spor (Caferağa Spor Salonu)
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
16: 00 Vakıfbank - Galatasaray
19: 00 Fenerbahçe - Eczacıbaşı VitrA
CEV CHALLENGE KUPASI
19: 30 Olympiacos Piraeus - Bursa B.Şehir Bld.