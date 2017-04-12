12 Nisan Çarşamba Dha Spor Gündemi

(ÖZEL) Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Lens'ten öğrencileri sevindiren ziyaret



Yıldız futbolcu sürpriz bir şekilde devlet okuula giderek çocukların gönüllerini fethetti



LONDRA'DA YAYINLANAN EVENİNG STANDARD GAZETESİ'NİN VAN GİNKEL İLE İLGİLİ HABERİ: "TÜRKLER VAN GİNKEL'İN PEŞİNDE"



PSV, Chelsea'den kiraladiğı yıldız orta saha oyuncusu Marco van Ginkel'i önümüzdeki yaz sürekli sözleşme yaparak kadrosuna katmayı hedeflerken Fenerbahçe'nin de 24 yaşındaki futbolcunun peşine düşerek Chelsea ile görüşmelere başlamak istediğine dikkat çeken İngiliz gazetesi, geçen sezon PSV'de başarılı maçlar çıkartan futbolcu için Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın "Koşullar uygun olursa Van Ginkel ile sözleşme yapabiliriz" dediği kaydedildi. (GAZETE KÜPÜRÜ)



BEŞİKTAŞ TARİH YAZMAK İSTİYOR



Hedef Lyon'u geçip Stockholm yürüyüşünü sürdürmek..Aboubakar ve Quaresma'nın yokluğu takımı etkileyecek, Şenol Güneş'in kadro seçimi için diğer alternatifleri..3 oyuncu ceza sınırında Türk taraftarlar Lyon şehrini bir günlüğüne Beşiktaş semtine çevirecek



O.LYON-BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU...



12.00 Siyah-Beyazlı takım Lyon'a gidecek (Sabiha Gökçen)



16.00 Beşiktaş'ın Lyon'a ulaşması



16.30 Lyon cephesi basın toplantısı (Stad)



17.00 Lyon antrenman (tesisler)



19.30 Beşiktaş cephesi basın toplantısı (Stad)



20.00 Beşiktaş antrenman (Stad)



VODAFONE ARENA 1 YAŞINDA



Geçen yıl hizmete giren ve taraftarın her maçı kapalı gişe oynatan Vodafone Arena yeni yaşını kutluyor. Siyah-beyazlılar henüz lig ve Avrupa Kupası maçında yenilgi yüzü görmedi.



GALATASARAY



13.30 Nisan ayı Divan Kurulu toplantısı gerçekleşecek (Dedeman Otel)



18.00 Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başlayacak.



FENERBAHÇE



12.00 Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürecek.



M.BAŞAKŞEHİR



13.00 Milli futbolcu ve Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, bir mağazanın Erenköy şubesinin açılışına katılacak.



SPOR TOTO SÜPER LİG



17: 30 Gaziantepspor - Gençlerbirliği (erteleme maçı)



BAKAN KILIÇ İSTANBUL'DA



10.00 Türkiye'nin ana gündeminin konuşulacağı Beyoğlu Buluşmaları'nın konuğu; Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç olacak. İş, spor, sanat ve medya dünyasının önde gelen isimlerinin bir araya geleceği sohbet, The Marmara Otel'de gerçekleştirilecek.



13.00 Bakan Kılıç, Çekmeköy Spor Kulübü'nde amatör spor kulüpleri temsilcileri, genç stk'lar temsilcileri ve üyeleri ile buluşacak (ALEMDAĞ KÜLTÜR MERKEZİ KONFERANS SALONU-ÇEKMEKÖY)



15: 00 Bakan Kılıç, Sancaktepe Belediyespor'u ziyaret edecek ve amatör sporcular ve kulüp temsilcileri ile buluşacak. (DR. KADİR TOPBAŞ KÜLTÜR MERKEZİ - SANCAKTEPE)



ŞAMPİYONLAR LİGİ



19.45 Borussia Dortmund - Monaco



21.45 Bayern München - Real Madrid



21.45 Atlético Madrid - Leicester City



ALMANYA'DA SIKI ÖNLEMLER



Dortmund kafilesinin stada hareket ettiği sırada patlayan bomba nedeniyle bugüne ertelenen Monaco maçı için kentte sıkıyönetim ilan edildi. Sabah saatlerinden itibaren güvenlik güçleri cadde., sokak, stad çevresi ile cafe ve restaurantların önünde önlem almaya devam ediyor..



BARCELONA TEKNİK DİREKTÖRÜ ENRİQUE: "KABUSU BİR KEZ DAHA YAŞADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"



UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus'a deplasmanda 3-0 yenilen Barcelona takımının teknik direktörü Luis Enrique, "Kabusu bir kez daha yaşadığımızı düşünüyorum." dedi. Enrique maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Juventus karşısında alınan yenilgiyi bir önceki eleme turunun ilk maçında deplasmandaParis Saint Germain'e karşı aldıkları 4-0'lık mağlubiyete benzetti.



JUVENTUS'TA BAYRAM



Daha önce bir kez şampiyonlar Lig'i finalinde karşılaşan ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Barcelona'ya 3-1 kaybeden Juventus'un 3-0'lık galibiyeti çizmede zafer ortamı yarattı. Torino'da halk sabahlara kadar galibiyeti kutladı. Kaleci Buffon bir kez daha yaptığı kurtarışlarla tarih yazdı.



BASKETBOL..EUROCUP KADINLAR FİNALİ



19: 30 Yakın Doğu Üniversitesi - Bellona AGÜ Spor (Caferağa Spor Salonu)



VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ



16: 00 Vakıfbank - Galatasaray



19: 00 Fenerbahçe - Eczacıbaşı VitrA



CEV CHALLENGE KUPASI



19: 30 Olympiacos Piraeus - Bursa B.Şehir Bld.