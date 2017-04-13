12 Nisan 2017 Haberleri
12 Nisan 2017 Manşet Haberleri.
- Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Deplasmanda Bayern Münih'i 2-1 Yendi
- Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid, Leicester City'i 1-0'la Geçti
- Dünya Bu Haberle Çalkalanıyor: Kuzey Kore Savaş Durumuna Geçti
- Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde 100 Gole Ulaşan İlk Oyuncu Oldu
- Şahan'dan Referanduma 4 Gün Kala Kafaları Karıştıran 'Atatürk' Vurgulu Paylaşım
- Bayern Münih, Beşiktaş-Olympiakos Maçındaki Seyirci Yasağını Eleştirdi
- Rusya, BM'de İdlib Saldırısının Soruşturulma Tasarısını Veto Etti
- Reklam Afişindeki Tarih Aleyna Tilki'yi Ele Verdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Şehit Yakınları ve Gazilerle Buluştu
- Birleşmiş Milletler: Yemen'deki Gıda Sorunu Yıkım Noktasına Geldi
- Economist Dergisinden Tepki Çeken Erdoğan Kapağı
- Şampiyonlar Ligi Maçında Gol Atan 18 Yaşındaki Monacolu Mbappe Tarihe Geçti
- Deniz Akkaya'nın Estetiksiz Halini Görenler Gözlerine İnanamadı
- Şampiyonlar Ligi'nde Monaco Deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-2 Yendi
- Kılıçdaroğlu: Tartışma Programında Erdoğan'ı Kesinlikle İkna Ederim
- Şenol Güneş: Hücuma Yönelik Oyuncularının İyi Olması Bizim İçin Avantaj
- Tillerson: Suriye'de Rejim 50 Farklı Yerde Kimyasal Silah Kullandı
- Erdoğan: Pazar Günü Milletimiz 15 Temmuz'un Bedelini Ödetecektir
- Kadınlar Eurocup'ta Yakın Doğu Üniversitesi Şampiyon Oldu
- Fatih Ürek'in Estetiksiz Halini Görenler Gözlerine İnanamadı
- Lavrov: ABD ile Suriye Hava Sahası Konusunda Yeniden Anlaştık
- İbrahim Erkal, Şoförün 'Eve Kadar Eşlik Etme' Teklifini Reddedip Otoparkta Bayılmış
- Çevreciler, Yol Yapımı İçin 300 Yıllık Zeytinlerin Sökülmesine Tepki Gösterdi
- 26 Yıl Önce Bebeğini Dereye Atan Kadının Cesedi Aynı Derede Bulundu
- Körfez Eski Belediye Başkanı Bacağından Vuruldu
- Zaharova Basın Toplantısında Ivanka Trump'ı Hedef Aldı
- Soylu: Kılıçdaroğlu'nun 'Kontrollü Darbe' Sözlerinin Arkasında Alman İstihbaratı Var
- Erteleme Maçında Gençlerbirliği, Gaziantepspor'u Deplasmanda 1-0 Yendi
- Doktorları, İbrahim Erkal'ın Ameliyatla Kurtulma İhtimalinin Yüzde 1 Olduğunu Açıkladı
- Birleşmiş Milletler'den Türkiye, Rusya ve İran'a Ateşkes Çağrısı
- Trump Konuştukça Dolar Düşmeye Devam Edecek!
- Michael Jackson'ın Kızı Sütyensiz Dışarı Çıkınca Gizli Piercing'leri Belli Oldu
- Rusya'dan Küstah Açıklama: Türkiye Kimyasalı Değil Deniz Suyu ve Domatesi İncelesin
- Bombalı Saldırıda Yaralanan Marc Bartra, Birkaç Hafta Oynayamayacak
- Meral Akşener: Bu Kadar Yetkiyi Kocama Vermem
- AK Parti'nin Referandum Standına Saldıran Baba-Oğul Yakalandı
- Çinli Bilim Adamları Telefonlardaki Isınma Problemini Çözdü
- Erdoğan, Kendisini 'İnsan Üstü' Gösteren Şiir Kitabının Toplatılmasını İstedi
- MHP'li Başkan: 'Hayır' Çıkarsa Tayyip Bey Ölene Kadar Cumhurbaşkanı
- Artık Pet Şişe Yerine Doğada Çözünebilen ''Su Küreleri'' Kullanılacak