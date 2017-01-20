ANAYASA değişikliği teklifinin 2'nci tur görüşmelerinde Olağanüstü Hal yönetimini düzenleyen 12'nci madde, 342 oyla kabul edildi. Oylama sonucu; kullanılan 484, kabul 342, ret 138, boş 2, geçersiz 2.



GÖKÇEN ENÇ TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELİP OY KULLANDI



Kendisini kürsüye kelepçeleyen Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'ya müdahalesi sırasında HDP'li kadın milletvekilleri tekme attığı iddia edilen Ak Parti Antalya Milletvekili Gökçen Erdoğan Enç, tekerlekli sandalye ile Genel Kurula gelerek oyunu kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Ak Partili milletvekilleri Gökçen Erdoğan Enç ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



Yine kavgada kolundan yaralanan CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı ve bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka, oylama sırasında birbirlerine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak sohbet etti.



BAHÇELİ VE TÜRKEŞ SOHBET ETTİ



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, oy kullandıktan sonra bir süre sohbet etti.



- Ankara