12. Lale Festivali Uluslararası Plaj Futbolu Turnuvası
Lale Festivali kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 yıldır düzenlenen ve bu sene ilk kez milli takımlar düzeyinde gerçekleştirilen Uluslararası Plaj Futbolu Turnuvası'nı, Belarus kazandı.
Lale Festivali kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 yıldır düzenlenen ve bu sene ilk kez milli takımlar düzeyinde gerçekleştirilen Uluslararası Plaj Futbolu Turnuvası'nı, Belarus kazandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Caddebostan Etkinlik Alanı'nda 21-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyona Türkiye, İngiltere, Çek Cumhuriyeti ve Belarus takımları katıldı.
Turnuvanın son gününde Türkiye'yi 5-2 mağlup eden Belarus, şampiyon oldu.
Günün diğer maçında ise İngiltere, Çek Cumhuriyeti'ni 6-3 mağlup etti.
Bu sonuçların ardından ikinciliği İngiltere elde ederken, Türkiye üçüncü sırada yer aldı. Çek Cumhuriyeti ise turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.
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